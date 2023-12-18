Селтик отказался от идеи подписания Лунина

Шотландский "Селтик" отказался от идеи подписать украинского голкипера " Реала " Андрея Лунина.

Как сообщает Daily Record, дело тут не столько в желании самого шотландского клуба, а в настроении самого украинца и потеницальных сложностях возможного трансфера.

По данным издания, шотландский клуб действительно давно интересуется 24-летним голкипером, но понимает понимает, что сейчас шансов подписать Лунина в свете его успешной игры за "Реал" в последнее время становится все меньше. Поэтому "кельты" сосредоточились на других вариантах.

Напомним, что недавно была информация о том, что украинским кипером заинтересовался чемпион Италии "Наполи" .

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 5 миллионов евро, а его контракт с "Реалом" официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне украинец провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".