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Селтик отказался от идеи подписания Лунина

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В Шотландии понимают, что провернуть такой трансфер будет очень сложно

Селтик отказался от идеи подписания Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шотландский "Селтик" отказался от идеи подписать украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Как сообщает Daily Record, дело тут не столько в желании самого шотландского клуба, а в настроении самого украинца и потеницальных сложностях возможного трансфера.

По данным издания, шотландский клуб действительно давно интересуется 24-летним голкипером, но понимает понимает, что сейчас шансов подписать Лунина в свете его успешной игры за "Реал" в последнее время становится все меньше. Поэтому "кельты" сосредоточились на других вариантах.

Напомним, что недавно была информация о том, что украинским кипером заинтересовался чемпион Италии "Наполи".

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 5 миллионов евро, а его контракт с "Реалом" официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне украинец провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

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Источник:
Daily Record
Опубликовал: Михаил Черныш
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