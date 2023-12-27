Кочергин: Всегда мечтал сыграть в Лиге чемпионов

Полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин рассказал о своих эмоциях во время матчей Лиги чемпионов.

- Путь "Ракува" в еврокубках действительно выдался историческим. Чемпион Польши в квалификации ЛЧ прошел всю дистанцию в 4 раунда и подарил евроосень. Сложно было преодолеть путь длиной в 14 матчей?

- Очень тяжело. У нас был период, когда много знаковых игроков травмировалось. Играли каждые 3-4 игры. Много людей пришло в команду. "Ракув" отличается тем, что игра поставлена на взаимодействиях. Каждый футболист должен знать, что делать в прессинге, при игре в обороне. Новичкам понадобилось время, чтобы все понять.

- Что чувствует футболист, когда впервые слушает гимн Лиги чемпионов непосредственно на поле?

- Услышать гимн ЛЧ на футбольном поле - мечта каждого футболиста, и я - не исключение. Всегда мечтал сыграть в этом турнире, поэтому услышать эту мелодию было приятно. Когда мы вышли на игру с "Копенгагеном", пошел дождь и это еще больше запечатлело в памяти этот момент.

- "Ракув" реально претендовал на выход в групповой раунд ЛЧ, однако уступили "Копенгагену" (1:1, 0:1) по итогам плей-офф. Чего не хватило?

- Совсем немного. С "Копенгагеном" не повезло получить в первом матче гол в свои ворота, затем нам отменили взятие ворот из-за сантиметрового офсайда. В ответном матче получили нелогичный мяч с 40 метров. Мы не должны пропускать такие голы.

Нужно не забывать, что еврокубки мы играли не в Ченстохове, а в Сосновице. Поддержка была действительно хорошей, но чего-то не хватало. Где-то это могло повлиять на такой результат в еврокубках, - рассказал Кочергин.

Напомним, в квалификации Лиги чемпионов "Ракув" прошел "Флору", "Карабах" и "Арис", но вылетел от "Копенгагена". В группе D Лиги Европы команда из Ченстоховы, набрав четыре очка, заняла четвертое место и вылетела из еврокубков.