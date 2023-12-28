Шуст: Самый сильный украинский вратарь? Лунин. Это топ-уровень

Бывший вратарь сборной Украины Богдан Шуст поделился своим мнение об украинских голкиперах:

– Кто сейчас по вашему мнению, самый сильный украинский вратарь?

– Андрей Лунин из испанского "Реала". Прежде всего, у него большой менталитет. Украинец неоднократно доказывал свое умение держать удар. Он сохранял хладнокровие даже когда тренеры мадридцев не скрывали, что ему в "Реале" особо ничего не светит, а продолжал спокойно делать свое дело и таки доказал, что на него можно всегда рассчитывать. Андрей поражает всесторонней подготовкой, я не вижу в его действиях недостатков. Это топ-уровень.

– Летом следующего года у Лунина заканчивается контракт с "Реалом". Что бы Вы посоветовали Андрею, остаться и в дальнейшем быть на вторых ролях, или перейти в другую команду и иметь больше игровой практики?

– Я не собираюсь быть оракулом, у каждого - своя история. Я считаю, что Лунин неоднократно доказывал свой высокий класс и, надеюсь, что в "Реале" таки поймут, что на украинца можно смело рассчитывать, как на основного голкипера. Тем более, что с каждым матчем он прогрессирует.

– Но пока что даже в национальной сборной Украины Сергей Ребров больше доверяет Анатолию Трубину.

– Это в первую очередь, потому, что у Лунина нет достаточной игровой практики. Впрочем, это право руководителя определять, кто больше заслуживает вызова в сборную, потому что он отвечает за результат. К тому же, и Трубин часто доказывал свое высокое мастерство, как в матчах за португальскую "Бенфику", так и за сборную. Он также психологически устойчив, что помогает ему выигрывать дуэли у соперников, которые оказываются с ним один на один. Хотя Анатолию иногда не хватает концентрации особенно при ударах с дальней дистанции. А когда пропускаешь момент "выстрела", то далеко не всегда выручает даже молниеносная реакция.

– Наиболее опытный среди вратарей сборной-динамовец Георгий Бущан, однако в последнее время он все реже выходит в стартовом составе.

– Как по мне, Бущану не хватает мотивации на клубном уровне и это где-то сказывается его игре. Считаю, что Бущан заслужил, чтобы попробовать свои силы в каком-то известном зарубежном клубе. Руководству "Динамо" надо помочь ему с этим переходом, иначе будет трудно избежать топтания на месте. Бущан не нуждается в какой-то рекламе, это вратарь очень высокого уровня: у него две рабочие ноги, смелый на выходах, пластичный, что помогает ему, несмотря на высокий рост, уверенно чувствовать себя и при ударах низом.

– В поле зрения Сергея Реброва все чаще оказывается вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык.

– Это яркий пример вратаря нового поколения. Отличная игра на линии, на "ты" с мячом, умеет не только отдать пас ближнему партнеру, но и сделать нацеленную первую длинную передачу. Видимо, Дмитрию еще не хватает уверенности на выходах, но международный опыт поможет ему избавиться от этого недостатка.

– Перечисленные вратари еще довольно молодого возраста, за исключением разве что Бущана, то можно ли сказать, что они надолго закрепили за собой место в главной команде страны?

– Это слишком смелый прогноз. Ведь им в спину дышат динамовец из Киева Руслан Нещерет, полтавчанин Павел Исенко, ковалевчанин Кирилл Фесюн, днепрянин Яков Кинарейкин. И именно вот эта конкуренция заставляет их всех работать еще более продуктивно. Чтобы успевать за требованиями времени, очень многое зависит от эффективности работы, прежде всего, тренеров, чтобы прибавлять, следует повышать профессионализм на всех уровнях. Вот почему необходимо отдать должное львовянам, которые несколько дней назад начали всеукраинский форум для тренеров, работающих именно с вратарями. Было очень интересно и от такого мероприятия выиграют все. Поэтому желательно, чтобы оно проводилось регулярно.