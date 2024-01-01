  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Он работает до седьмого пота". Главный тренер Сандерленда - о дебютном голе Русина
В тренде

"Он работает до седьмого пота". Главный тренер Сандерленда - о дебютном голе Русина

Наши за границей
Обновлено

Украинец забил свой дебютный гол на 44' минуте

"Он работает до седьмого пота". Главный тренер Сандерленда - о дебютном голе Русина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Сандерленда" Майкл Бил отметил украинского футболиста Назария Русина, который забил свой дебютный гол, в матче 26-го тура Чемпионшипа.

"Главное событие этой игры - это гол нападающего за Сандерленд. Это был великолепный гол. Назарий заслуживал этот гол, люди могут не до конца понимать как это трудно - приехать сюда одному, без семьи, из Украины и всего, что там происходит. В этом голе вы можете видеть, что он много работает, работает до седьмого пота. Джек Кларк сделал классный проход с мячом, но Русин очень классно открылся на передачу"

"Я очень доволен тем как работает Русин, даже если он не забивает, он очень помогает команде", - приводит слова Била Sunderlandecho.

Сегодня, 1 января, "Сандерленд" победил "Престон" со счетом - 2:0.

Читайте такжеРусин: В Чемпионшипе такие стыки, за которые в УПЛ дали бы красную
По теме
yellow-arrow
Игроки Реала сказали Анчелотти, что Лунин сейчас находится в своей лучшей форме, - СМИ
yellow-arrow
Крейг Берли: На данный момент от Мудрика очень мало продуктивности
yellow-arrow
Довбик: Надеюсь, 2024 год будет для меня не менее успешным
Сандерленд Назарий Русин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sunderlandecho
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости