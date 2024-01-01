"Он работает до седьмого пота". Главный тренер Сандерленда - о дебютном голе Русина
Украинец забил свой дебютный гол на 44' минуте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Сандерленда" Майкл Бил отметил украинского футболиста Назария Русина, который забил свой дебютный гол, в матче 26-го тура Чемпионшипа.
"Главное событие этой игры - это гол нападающего за Сандерленд. Это был великолепный гол. Назарий заслуживал этот гол, люди могут не до конца понимать как это трудно - приехать сюда одному, без семьи, из Украины и всего, что там происходит. В этом голе вы можете видеть, что он много работает, работает до седьмого пота. Джек Кларк сделал классный проход с мячом, но Русин очень классно открылся на передачу"
"Я очень доволен тем как работает Русин, даже если он не забивает, он очень помогает команде", - приводит слова Била Sunderlandecho.
Сегодня, 1 января, "Сандерленд" победил "Престон" со счетом - 2:0.
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