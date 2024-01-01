"Он работает до седьмого пота". Главный тренер Сандерленда - о дебютном голе Русина

Главный тренер "Сандерленда" Майкл Бил отметил украинского футболиста Назария Русина, который забил свой дебютный гол, в матче 26-го тура Чемпионшипа.

"Главное событие этой игры - это гол нападающего за Сандерленд. Это был великолепный гол. Назарий заслуживал этот гол, люди могут не до конца понимать как это трудно - приехать сюда одному, без семьи, из Украины и всего, что там происходит. В этом голе вы можете видеть, что он много работает, работает до седьмого пота. Джек Кларк сделал классный проход с мячом, но Русин очень классно открылся на передачу"

"Я очень доволен тем как работает Русин, даже если он не забивает, он очень помогает команде", - приводит слова Била Sunderlandecho.