Перерождение в Каталонии. Сборная 2023 года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Правый вингер
Как Цыганков карьеру перезагрузил
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Очень немногие украинцы могут назвать 2023 год удачным, но этот текст именно о таком.
Для Виктора Цыганкова прошедший год был шикарным. Выдающимся. Лучше даже придумать сложно.
Он начал его в полуразвалившемся "Динамо" Мирчи Луческу, которое не имело ни стиля, ни идей; безнадежная команда, верившая сама в себя даже меньше, чем ее уже немногочисленные болельщики. И что было дальше?
На Цыганкова вышел испанский середняк, о котором мало знали в Украине.
Что такое "Жирона"? Фарм-клуб "Барселоны"? Наверное, да, ведь трансфер улаживал Пере Гвардиола, брат Пепа.
Pues @MichelismoGFC ha cazado a Viktor Tsygankov viendo el partido de sus futuros compañeros en Montilivi.— Ivan Quirós (@QuirosRuiz) January 14, 2023
Done deal.
Vía @diddaacc pic.twitter.com/sIjJC05j6o
Ну, и еще над Суркисами насмехались под каждой новостью, ведь несмотря на некоторый застой в карьере Цыганков стоил явно не заявленные 5 млн евро.
Во-первых, у Виктора была школа. Он знал, как нужно двигаться, куда отдать, а когда пробивать. Во-вторых, все это он выполнял качественно. Может, не так ярко, как Ярмола, но это другой типаж игрока - харизматик-индивидуалист, из таких получаются отличные капитаны. Цыганков же выглядел немного замкнутым, неэмоциональным, что не добавляло ему популярности, но и недостатком тоже не было. Нету же такого правила, что все фланги должны мгновенно закипать, как Стоичков, правда?
Вот в такой атмосфере он уезжал. Без больших надежд, но с набором заученных до автоматизма приемов и мозгами, чтоб учиться. И что было дальше?
***
А дальше оказалось, что это именно Цыганкова, а не стомиллионного Мудрика ждала Европа.
Viktor Tsygankov. Primer partido como titular y la primera ovación en Montilivi. Jugadorazo que inevitablemente, la va a romper en este equipo porque es un crack.— Jonay Amaro (@AmaroJonay) February 17, 2023
↪️Gol
↪️Asistencia
↪️100% centros largos
↪️2/6 duelos ganados
↪️2 pases clave
Empieza el show???????? #GironaAlmería pic.twitter.com/rlv7ohwIiK
Финты, скорость и милировка не работают, когда не поставлена игра без мяча; плохой выбор позиции; детские ошибки перед воротами
Топ-лигам нужны взрослые исполнители, и с первых минут в Испании Цыганков именно так себя показал – готовым мастером, приехавшим вкалывать на команду.
Сверкал ли украинец на "Монтиливи" весной? Разве что фрагментарно.
Вместо этого он дал "Жироне" другое – класс в мелочах. Техничный прием мяча, своевременная передача, правильное движение на поле и, как следствие, важный перехват.
Ну, а если соперник позволяет, то и результативные действия, конечно. Можно даже пяткой, по-бразильски.
El golazo de Javi Hernández, uno de los destacados el viernes, junto al que le da la asistencia de tacón, Viktor Tsygankov.pic.twitter.com/aTWymtWH1k— Ivan Quirós (@QuirosRuiz) February 21, 2023
А можно удачно сместиться в центр и замкнуть кросс даже не ударом, а пасом сетке ворот.
В итоге уже после первого полугодия Цыганкова в Испании стало ясно, что он в "Жироне" незаменим, поскольку с ним каждый партнер выглядит лучше, чем без него. Мичелу приписывают фразу, мол, "даже если бы у меня было три Бернарду Силвы, Цыганков бы все равно выходил в старте" – так вот она именно об этом. О влиянии на команду.
***
Когда же в августе "Жирона" начала свою сенсационную погоню за медалями Ла Лиги, трансфер из "успешного" мгновенно перешел в категорию "космические".
Скажите, как давно вы видели, чтобы украинцы регулярно забивали за претендента на золото топ-лиги?
#Dovbyk scores again! Assist from #Tsygankov! ????— Vitality (@Vitalityxtra) November 11, 2023
Ukrainian duo on fire ???????? pic.twitter.com/y4dQXtQgko
Ага, именно "украинцы", ведь успех Цыганкова убедил "Жирону" заплатить рекордные для себя 7,5 млн за Артема Довбика, и таким образом наших на "Монтиливи" стало двое.
По итогам 18 туров у Артема и Виктора суммарно 14 голов и 7 голевых, что делает их одним из самых эффективных дуэтов чемпионата - где-то на уровне Левандовского и Рафиньи.
Эти подвиги создают "Жироне" вайб, которого украинцы не ощущали со времен Шевы в "Милане" – это когда включаешь европейский футбол, чтобы увидеть подвиги "наших".
Viktor Tsyhankov and Artem Dovbyk getting some sessions in with the Personal Trainer to the ???????? Footballing Stars - Dima Chapovskyi— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 3, 2022
Chapovskyi has been helping Mudryk recently too with extra gym sessions with a goal of reaching a 40 km/h sprint pic.twitter.com/S81lJol3o0
Довбику в этой паре где-то даже легче; к нему еще не привыкли, да и задачи банальнее – выиграть верх, задействовать габариты. Цыганков же в начале сезона немного потерялся среди партнеров, которые прогрессировали даже слишком быстро. Сейчас много говорят о вероятном переходе Савио в "Сити", но как насчет нового Дани Алвеса – Яна Коуто? А Иван Мартин – парень из резерва "Вильярреала", закрывающий каждую щель в полузащите?
Не ошибаться среди них стало мало. Выросшей "Жироне" был нужен другой вингер - прорывающий глубокие обороны и создающий голы вопреки всему. И что было дальше?!
Виктор, который в "Динамо" не раз тушевался под давлением, вышел на замену в Памплоне – и вырвал для своих победу.
Remontada del Girona. Gol de Tsygankov para darle el liderato al Girona.— KevinGF ???? (@Keeviing04) November 4, 2023
Osasuna 2-3 Girona pic.twitter.com/oouGVPiY07
А тогда еще и баскам забил в матче, который "Жирона" по правде заслуживала проиграть.
И, наконец, результативно сбегал в контратаку на "Монжуике", подарив Довбику гол "Барселоне".
Artem Dovbyk and Viktor Tsygankov’s goal against Barcelona ????????????????????pic.twitter.com/tD05r2MXAq https://t.co/mXRu9akhL9— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 22, 2023
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Цыганков в 2023 году показал нового себя - более уверенного, смелого.
Он и дальше слабоват в финтах, но умение вовремя ворваться в штрафную - неплохой компенсатор.
Также важно, что его организм справился с увеличением нагрузок. В чемпионском сезоне "Динамо" Виктор из-за травм сыграл чуть больше половины матчей, пропустив самый памятный триумф – 3:1 в Суперкубке с "Шахтером".
В то же время за первый год в Испании Цыганков получил два повреждения и пропустил до месяца - и это при отсутствии зимнего перерыва и с летними спарринг-партнерами уровня "Лацио".
???? ¡VAYA GOLAZO DE TSYGANKOV!— Post United (@postunited) August 6, 2023
✅ Victoria del Girona por 2-1 frente a la Lazio en el regreso del Taty a Montilivi
pic.twitter.com/ykc0NcgcHN
Его любит испанская пресса, хвалит Мичел; по слухам, готовит деньги "Бавария" – и здесь уже над Суркисом не посмеешься, ведь по условиям трансфера "Динамо" получит половину от суммы следующей продажи.
Также Цыганков закрепился на родном фланге в сборной, где играл ранее Ярмоленко; забил за нее пару важных голов.
У него родился сын, и он подтянул испанский до уровня, позволяющего пересказывать Довбику слова тренера.
Виктор смело поддержал в соцсетях Израиль, где родился, и не забывает о волонтерстве для победы Украины.
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Словом, как ни посмотри, а везде плюсы, которые и не просматривались в "Динамо", растерявшего весь стиль и идеи.
Удачный переезд в Европу – вот ключ. Еще 3-4 года назад это был выбор, но сейчас – уже необходимость для каждого украинского футболиста, имеющего амбиции.
Вот увидите, Цыганков многим проложил дорогу в Ла Лигу, точно как Зинченко в АПЛ. Уже сейчас сияет Довбик, говорят о Пихаленке, но у нас есть и другие. Бондаренко, Волошин, Квасница, Бражко – почему нет? С подачи Виктора "украинский" на Пиренеях стал синонимом к "качественному", "командному".
????| Top scorers in La Liga in 2023:— Football Giants (@FutballGiants) December 23, 2023
21 - Griezmann
18 - Lewandowski
17 - Mayoral
16 - Morata
14 - Budimir
Top assist providers in La Liga in 2023:
16 - Griezmann
9 - Raphinha
8 - Robertone, Tsygankov, and Rodrygo pic.twitter.com/haHm19Jtta
Ну, и давайте не забывать, что сезон-то не завершился. Кто знает, что "Жирона" сделает дальше? Сейчас Opta оценивает ее шансы на титул в 2%, и это ровно на 2% больше, чем было летом.
Да и "Реал" не просто близко, а рядом – с одинаковым количеством набранных очков.
Ничего еще не решено, а кто сомневается – просто вспомните, где Цыганков был год назад.
Жизнь может удивлять и в хорошем смысле, хотя за последние 670 дней мы и стали об этом забывать.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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