Перерождение в Каталонии. Сборная 2023 года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Правый вингер

Очень немногие украинцы могут назвать 2023 год удачным, но этот текст именно о таком.

Для Виктора Цыганкова прошедший год был шикарным. Выдающимся. Лучше даже придумать сложно.

Он начал его в полуразвалившемся "Динамо" Мирчи Луческу, которое не имело ни стиля, ни идей; безнадежная команда, верившая сама в себя даже меньше, чем ее уже немногочисленные болельщики. И что было дальше?

На Цыганкова вышел испанский середняк, о котором мало знали в Украине.

Что такое "Жирона"? Фарм-клуб "Барселоны"? Наверное, да, ведь трансфер улаживал Пере Гвардиола, брат Пепа.

Ну, и еще над Суркисами насмехались под каждой новостью, ведь несмотря на некоторый застой в карьере Цыганков стоил явно не заявленные 5 млн евро.

Во-первых, у Виктора была школа. Он знал, как нужно двигаться, куда отдать, а когда пробивать. Во-вторых, все это он выполнял качественно. Может, не так ярко, как Ярмола, но это другой типаж игрока - харизматик-индивидуалист, из таких получаются отличные капитаны. Цыганков же выглядел немного замкнутым, неэмоциональным, что не добавляло ему популярности, но и недостатком тоже не было. Нету же такого правила, что все фланги должны мгновенно закипать, как Стоичков, правда?

Вот в такой атмосфере он уезжал. Без больших надежд, но с набором заученных до автоматизма приемов и мозгами, чтоб учиться. И что было дальше?

***

А дальше оказалось, что это именно Цыганкова, а не стомиллионного Мудрика ждала Европа.

Финты, скорость и милировка не работают, когда не поставлена игра без мяча; плохой выбор позиции; детские ошибки перед воротами

Топ-лигам нужны взрослые исполнители, и с первых минут в Испании Цыганков именно так себя показал – готовым мастером, приехавшим вкалывать на команду.

Сверкал ли украинец на "Монтиливи" весной? Разве что фрагментарно.

Вместо этого он дал "Жироне" другое – класс в мелочах. Техничный прием мяча, своевременная передача, правильное движение на поле и, как следствие, важный перехват.

Ну, а если соперник позволяет, то и результативные действия, конечно. Можно даже пяткой, по-бразильски.

А можно удачно сместиться в центр и замкнуть кросс даже не ударом, а пасом сетке ворот.

В итоге уже после первого полугодия Цыганкова в Испании стало ясно, что он в "Жироне" незаменим, поскольку с ним каждый партнер выглядит лучше, чем без него. Мичелу приписывают фразу, мол, "даже если бы у меня было три Бернарду Силвы, Цыганков бы все равно выходил в старте" – так вот она именно об этом. О влиянии на команду.

***

Когда же в августе "Жирона" начала свою сенсационную погоню за медалями Ла Лиги, трансфер из "успешного" мгновенно перешел в категорию "космические".

Скажите, как давно вы видели, чтобы украинцы регулярно забивали за претендента на золото топ-лиги?

Ага, именно "украинцы", ведь успех Цыганкова убедил "Жирону" заплатить рекордные для себя 7,5 млн за Артема Довбика, и таким образом наших на "Монтиливи" стало двое.

По итогам 18 туров у Артема и Виктора суммарно 14 голов и 7 голевых, что делает их одним из самых эффективных дуэтов чемпионата - где-то на уровне Левандовского и Рафиньи.

Эти подвиги создают "Жироне" вайб, которого украинцы не ощущали со времен Шевы в "Милане" – это когда включаешь европейский футбол, чтобы увидеть подвиги "наших".

Viktor Tsyhankov and Artem Dovbyk getting some sessions in with the Personal Trainer to the ???????? Footballing Stars - Dima Chapovskyi



Chapovskyi has been helping Mudryk recently too with extra gym sessions with a goal of reaching a 40 km/h sprint pic.twitter.com/S81lJol3o0