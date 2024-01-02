Коноплянка уже три месяца не получает зарплату в ЧФР Клуж - Источник
Правда, не только он
Фото: prosport.ro
Футболисты ЧФР Клужа, в частности Евгений Коноплянка, ушли в зимний отпуск с задержкой зарплаты на три месяца. Об этом сообщает Український футбол со ссылкой на румынское издание GSP.ro, который, в свою очередь, ссылается на свои источники информации.
Отмечается, что руководство команды даже не сообщило игрокам, когда с ними рассчитаются и отдадут долги.
Напомним, ранее президент клуба Нелу Варга заявлял, что готов избавиться от украинского вингера, ведь он разочаровал своим отношением к футболу.
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