Кривцов в новом сезоне будет основным защитником Интера Майами, - СМИ
Клуб Бэкхема продал своего основного защитника Камала Миллера в Портленд Тимберс
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Клуб МЛС "Интер" Майами продал своего оснвоного центрального защитника Камала Миллера "Портленд Тимберс", получив за игрока 625 тысяч долларов.
По информации The Athletic, "Интер" хочет освободить деньги для продолжения усиления состава под новый сезон. В декабре "Интер" успел подписать Луиса Суареса, но на этом трансферная работа не завершилась.
При этом, по данным источника, вместо Миллера, который был основным центральным защитником и провел 35 матчей в сезоне, теперь место в старте планируют отдать украинцу Сергею Кривцову.
Ожидается, что украинец в первых турах нового чемпионата будет играть в центре обороны вместе с Томасом Авилесом.
Напомним, что в прошлом сезоне "Интер" даже с помощью Лионеля Месси не сумел выйти в плей-офф МЛС. Новый чемпионат стартует в конце февраля.
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