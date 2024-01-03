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Кривцов в новом сезоне будет основным защитником Интера Майами, - СМИ

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Клуб Бэкхема продал своего основного защитника Камала Миллера в Портленд Тимберс

Кривцов в новом сезоне будет основным защитником Интера Майами, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клуб МЛС "Интер" Майами продал своего оснвоного центрального защитника Камала Миллера "Портленд Тимберс", получив за игрока 625 тысяч долларов.

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По информации The Athletic, "Интер" хочет освободить деньги для продолжения усиления состава под новый сезон. В декабре "Интер" успел подписать Луиса Суареса, но на этом трансферная работа не завершилась.

При этом, по данным источника, вместо Миллера, который был основным центральным защитником и провел 35 матчей в сезоне, теперь место в старте планируют отдать украинцу Сергею Кривцову.

Ожидается, что украинец в первых турах нового чемпионата будет играть в центре обороны вместе с Томасом Авилесом.

Напомним, что в прошлом сезоне "Интер" даже с помощью Лионеля Месси не сумел выйти в плей-офф МЛС. Новый чемпионат стартует в конце февраля.

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Сергей Кривцов Интер Майами
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Михаил Черныш
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