Цитаишвили - о своем будущем: Будем разговаривать с Суркисом
Сейчас вингер играет в аренде в Грузии
Фото: ФК Динамо Киев
Вингер "Динамо" Батуми Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", пока ничего не может сказать о своем будущем.
"Я пока об этом не думаю. У меня цель вернуть свою уверенность. До лета важно получить много игрового времени и сделать хорошую статистику. А дальше будет видно. Я не знаю, что мне скажут, потому что я принадлежу "Динамо" Киев.
Что они решат - не знаю. Захотят возвращать, или продавать. Или снова в аренду отправят. Будем разговаривать с Игорем Михайловичем Суркисом и увидим, что будет. Конечно, есть планы. Но не хочется афишировать, пусть остаются это при мне", - сказал Цитаишвили.
В текущем сезоне Цитаишвили отыграл 21 матч за грузинский клуб, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Его арендное соглашение действует до 30 июня 2024 года. Контракт футболиста с киевлянами заканчивается летом 2025 года.
Популярное сейчас
- Лунин будет основным в Ла Лиге, Ворскла назначила и. о. главного тренера, а Шахтер подпишет молодого бразильца. Главные новости за 4 января
- Примера. Лас-Пальмас - Барселона 1:2. Чемпиону помог пенальти
- Кубок Англии. Кристал Пэлас – Эвертон 0:0. Ничья, которой боялись все
- Названа оценка Довбика за матч Жироны против Атлетико
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости