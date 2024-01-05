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Цитаишвили - о своем будущем: Будем разговаривать с Суркисом

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Цитаишвили - о своем будущем: Будем разговаривать с Суркисом

Фото: ФК Динамо Киев

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Вингер "Динамо" Батуми Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", пока ничего не может сказать о своем будущем.

"Я пока об этом не думаю. У меня цель вернуть свою уверенность. До лета важно получить много игрового времени и сделать хорошую статистику. А дальше будет видно. Я не знаю, что мне скажут, потому что я принадлежу "Динамо" Киев.

Что они решат - не знаю. Захотят возвращать, или продавать. Или снова в аренду отправят. Будем разговаривать с Игорем Михайловичем Суркисом и увидим, что будет. Конечно, есть планы. Но не хочется афишировать, пусть остаются это при мне", - сказал Цитаишвили.

В текущем сезоне Цитаишвили отыграл 21 матч за грузинский клуб, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Его арендное соглашение действует до 30 июня 2024 года. Контракт футболиста с киевлянами заканчивается летом 2025 года.

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Динамо (Киев) Динамо (Батуми) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Sport.nv.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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