Экс-кипер Динамо ведет переговоры с бывшим клубом Коноплянки
Максим Коваль из Шерифа может перейти в Клуж
фото - Getty Images
Экс-голкипер "
Как сообщает Sport.ua, кипер ведет переговоры с ЧФР из Клужа, где в нем видят замену для 21-летнего Развана Саву, на которого есть спрос из Германии.
"Шериф" готов отпустить Коваля в январское трансферное окно в другой клуб на правах свободного агента, и главный вопрос трудоустройства Максима в Румынии заключается в финансовом вопросе контракта.
Напомним, что Коваль выступает за "Шериф" с августа 2022 года и за это время провел за команду 41 матч, в которых пропустил 47 голов и в 16 поединках отстоял на ноль.
Популярное сейчас
- Россия, вероятно, готовится к крупномасштабному наступлению под Харьковом, — The Telegraph
- Анчелотти выбрал вратаря Реала на поединок Кубка Испании
- Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии
- Боту: Для Трубина все могло закончиться хуже, если бы он не был так силен психологически
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО