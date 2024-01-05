Экс-кипер Динамо ведет переговоры с бывшим клубом Коноплянки

Экс-голкипер " Динамо " и сборной Украины 31-летний Максим Коваль, который сейчас играет за молдавский "Шериф", может продолжит карьеру в Румынии.

Как сообщает Sport.ua, кипер ведет переговоры с ЧФР из Клужа, где в нем видят замену для 21-летнего Развана Саву, на которого есть спрос из Германии.

"Шериф" готов отпустить Коваля в январское трансферное окно в другой клуб на правах свободного агента, и главный вопрос трудоустройства Максима в Румынии заключается в финансовом вопросе контракта.

Напомним, что Коваль выступает за "Шериф" с августа 2022 года и за это время провел за команду 41 матч, в которых пропустил 47 голов и в 16 поединках отстоял на ноль.