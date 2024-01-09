Сидорчук: Еще несколько лет назад было сложно представить жизнь не в Киеве
Хавбек рассказал о жизни в Бельгии
Фото: УАФ
Украинский защитник "Вестерло" Сергей Сидорчук в своем Instagram рассказал о жизни в Бельгии.
"Еще несколько лет назад было сложно представить жизнь не в Киеве. С прошлого года пришлось жить в разных странах из-за войны и карьеры. Было сложно. Но впоследствии учишься видеть во всем плюсы.
Город, в котором мы живем, очень тих и спокоен. Я бы сказал, для тех, у кого есть семья и кто ищет покой. Потому для нас подошло идеально.
Еще один фактор - самый важный для нас из всех родителей - школа. Из-за языкового барьера не все так просто.
Это непростой и важный опыт для детей, который, надеюсь, сделает их сильнее и станет полезным будущей жизни", - написал Сидорчук у себя в Инстаграм.
Напомним, что Сидорчук перешел в "Вестерло" в сентябре 2023 года после многих лет игры за "Динамо".
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