Сидорчук: Еще несколько лет назад было сложно представить жизнь не в Киеве

Украинский защитник "Вестерло" Сергей Сидорчук в своем Instagram рассказал о жизни в Бельгии.

"Еще несколько лет назад было сложно представить жизнь не в Киеве. С прошлого года пришлось жить в разных странах из-за войны и карьеры. Было сложно. Но впоследствии учишься видеть во всем плюсы.

Город, в котором мы живем, очень тих и спокоен. Я бы сказал, для тех, у кого есть семья и кто ищет покой. Потому для нас подошло идеально.

Еще один фактор - самый важный для нас из всех родителей - школа. Из-за языкового барьера не все так просто.

Это непростой и важный опыт для детей, который, надеюсь, сделает их сильнее и станет полезным будущей жизни", - написал Сидорчук у себя в Инстаграм.