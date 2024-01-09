Украинец Желизко признан лучшим опорником осенней части сезона польской Первой лиги

Первая лига Польши (второй дивизион страны) путем опроса болельщиков определяет лучших игроков на разных позициях осенней части чемпионата.

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В голосовании на звание лучшего опорного полузащитника победил 22-летний украинец из "Лехии" Иван Желизко.

Он опередил Кристиана Поморского из "Знича" Прушкув и Мацея Амбросевича из "Термалики".

Напомним, что в 16 матчах текущего Желизко забил 1 гол. "Лехия" идет четвертой в турнирной таблице в зоне плей-офф.