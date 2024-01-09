Украинец Желизко признан лучшим опорником осенней части сезона польской Первой лиги
Украинца лучшим признали болельщики
lechia.pl
Первая лига Польши (второй дивизион страны) путем опроса болельщиков определяет лучших игроков на разных позициях осенней части чемпионата.
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В голосовании на звание лучшего опорного полузащитника победил 22-летний украинец из "Лехии" Иван Желизко.
Он опередил Кристиана Поморского из "Знича" Прушкув и Мацея Амбросевича из "Термалики".
Напомним, что в 16 матчах текущего Желизко забил 1 гол. "Лехия" идет четвертой в турнирной таблице в зоне плей-офф.
Kibice wybrali! ✅— Fortuna 1 Liga (@_1liga_) January 9, 2024
DEFENSYWNYM POMOCNIKIEM JESIENI został Ivan Zhelizko z @LechiaGdanskSA. ????
Gratulujemy! ???? pic.twitter.com/t4YCoa74DA
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