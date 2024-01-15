Трубин после победы над Риу Аве: Тяжелый старт стимулирует сделать финал победным
Команда украинца пропустила первой, но смогла все исправить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды над "Риу Аве" в матче 17-го тура чемпионата Португалии. "Орлы" пропустили первыми на 9-й минуте, но смогли не только отыграться, но и вырвать победу со счетом 4:1.
"Тяжелый старт стимулирует сделать финал победным. Спасибо, команда, за настойчивость.
Поздравляю всех нас", - написал Трубин на своей странице в Instagram.
Ранее стали известны оценки украинского вратаря за матч "Бенфики".
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