Дортмундская Боруссия продлила контракт с украинцем Кревсуном
Соглашение действует до 2026 года
Фото: із відкритих джерел
Дортмундская "Боруссия" объявила о продлении контракта с украинским полузащитником команды U-19 Даниилом Кревсуном.
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Контракт продлен на два года, до июня 2026 года. В следующем сезоне Даниил будет играть за команду U-23.
"Даниил – хороший парень с исключительной психикой. Он хорошо выступил на сборах против опытных игроков третьего дивизиона. Поэтому мы твердо убеждены, что он продолжит развиваться в нашем клубе в течение следующих двух лет", - сказал спортивный директор молодежной команды "Боруссии".
Кревсун присоединился к немецкому клубу из донецкого "Шахтера" в 2022 году.
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Источник:bvb
Опубликовал: Екатерина Власова
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