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Дортмундская Боруссия продлила контракт с украинцем Кревсуном

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Соглашение действует до 2026 года

Дортмундская Боруссия продлила контракт с украинцем Кревсуном

Фото: із відкритих джерел

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Дортмундская "Боруссия" объявила о продлении контракта с украинским полузащитником команды U-19 Даниилом Кревсуном.

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Контракт продлен на два года, до июня 2026 года. В следующем сезоне Даниил будет играть за команду U-23.

"Даниил – хороший парень с исключительной психикой. Он хорошо выступил на сборах против опытных игроков третьего дивизиона. Поэтому мы твердо убеждены, что он продолжит развиваться в нашем клубе в течение следующих двух лет", - сказал спортивный директор молодежной команды "Боруссии".

Кревсун присоединился к немецкому клубу из донецкого "Шахтера" в 2022 году.

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Боруссия (Дортмунд) Даниил Кревсун
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Источник:
bvb
Опубликовал: Екатерина Власова
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