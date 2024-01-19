Дортмундская Боруссия продлила контракт с украинцем Кревсуном

Дортмундская "Боруссия" объявила о продлении контракта с украинским полузащитником команды U-19 Даниилом Кревсуном.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Контракт продлен на два года, до июня 2026 года. В следующем сезоне Даниил будет играть за команду U-23.

"Даниил – хороший парень с исключительной психикой. Он хорошо выступил на сборах против опытных игроков третьего дивизиона. Поэтому мы твердо убеждены, что он продолжит развиваться в нашем клубе в течение следующих двух лет", - сказал спортивный директор молодежной команды "Боруссии".

Кревсун присоединился к немецкому клубу из донецкого "Шахтера" в 2022 году.