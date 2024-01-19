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Украинцы в Европе. Трубин выйдет в старте Бенфики, Русин - в основе Сандерленда

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В Европе в пятницу открываются очередные туры чемпионатов

Украинцы в Европе. Трубин выйдет в старте Бенфики, Русин - в основе Сандерленда

Фото: SunderlandAFC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 19 января, многие европейские чемпионаты открываются матчами нового тура.

Так, в чемпионате Португалии 18-й тур открывается матчем "Бенфика" - "Боавишта".

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В стартовом составе "орлов" на этот поединок, который начнется в 22:15, уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

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В английском Чемпионшипе сегодня в матче 28-го тура "Сандерленд" примет "Халл".

Украинский форвард "черных котов" Назарий Русин также в старте своей команды на этот поединок, который начнется в 22:00.

Ну и отметим, что это будет 13-й матч Русина за "Сандерленд" в текущем сезоне (1 гол и 1 ассист).

Для Трубина это будет 24-й матч за "Бенфику" (20 пропущенных голов и 9 клиншитов).

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Бенфика (Лиссабон) Сандерленд Назарий Русин Анатолий Трубин
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