Украинцы в Европе. Трубин выйдет в старте Бенфики, Русин - в основе Сандерленда
В Европе в пятницу открываются очередные туры чемпионатов
Фото: SunderlandAFC
В пятницу, 19 января, многие европейские чемпионаты открываются матчами нового тура.
Так, в чемпионате Португалии 18-й тур открывается матчем "Бенфика" - "Боавишта".
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В стартовом составе "орлов" на этот поединок, который начнется в 22:15, уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.
В английском Чемпионшипе сегодня в матче 28-го тура "Сандерленд" примет "Халл".
Украинский форвард "черных котов" Назарий Русин также в старте своей команды на этот поединок, который начнется в 22:00.
Ну и отметим, что это будет 13-й матч Русина за "Сандерленд" в текущем сезоне (1 гол и 1 ассист).
Для Трубина это будет 24-й матч за "Бенфику" (20 пропущенных голов и 9 клиншитов).
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