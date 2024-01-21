Забарный сыграет с первых минут против Ливерпуля
20-й поединок в АПЛ в этом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский центрбек Илья Забарный выйдет с первых минут в матче против "Ливерпуля". Для 21-летнего защитника это будет 20-й проведенный тур в АПЛ. Еще три поединка он сыграл в кубковых матчах. В общем - 1896 проведенных минут на футбольном поле.
Поединок начнется в 18:30. Следите за событиями в нашей
Our team for #BOULIV ???? pic.twitter.com/TssoYeQK96— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 21, 2024
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