Трубин проиграл серию пенальти, Бенфика вылетела из Кубка. Известна оценка украинца

24 января в матче 1/2 финала Кубка Португалии "Бенфика" принимала "Эшторил".

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В стартовом составе "орлов" уже традиционно вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.

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"Бенфика" пропустила в начале первого тайма, но отыгралась в начале второго.

Матч перешел в серию пенальти (овертайма не было), которую Трубин проиграл – 4:5.

"Эшторил" в финале, "Бенфика" без трофея.

Трубин получил 6.8 от SofaScore. Хуже в составе "Бенфики" аналитики оценили только Петара Мусу (6.1). Украинец отдал 16 точных передач из 16 в целом, но в серии пенальти, как мы уже отметили выше, не затащил.