Лунин выйдет в старте Реала на матч против Лас-Пальмаса
Кепа возвращается в запас
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер Андрей Лунин появится в основном составе "Реала" на матч 22 тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса".
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 27, 2024
???? @UDLP_Oficial@UnicajaBanco | #LasPalmasRealMadrid pic.twitter.com/2i4lAlvNdr
Он возвращается в стартовую одиннадцатку после того, как пропустил предыдущий поединок против Альмерии – тогда в воротах играл Кепа. В общей сложности на счету Лунина 12 матчей в этом сезоне. В пяти он сыграл "на ноль", а в остальных семи пропустил 11 голов.
Перед этим матчем "Реал" идет на втором месте Ла Лиги, уступая первой "Жироне" одним зачетным пунктом при матче в запасе. "Лас-Пальмас" занимает восьмую позицию в чемпионате.
Поединок начнется в 17.15. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
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