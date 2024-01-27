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Лунин выйдет в старте Реала на матч против Лас-Пальмаса

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Кепа возвращается в запас

Лунин выйдет в старте Реала на матч против Лас-Пальмаса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин появится в основном составе "Реала" на матч 22 тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса".

Он возвращается в стартовую одиннадцатку после того, как пропустил предыдущий поединок против Альмерии – тогда в воротах играл Кепа. В общей сложности на счету Лунина 12 матчей в этом сезоне. В пяти он сыграл "на ноль", а в остальных семи пропустил 11 голов.

Перед этим матчем "Реал" идет на втором месте Ла Лиги, уступая первой "Жироне" одним зачетным пунктом при матче в запасе. "Лас-Пальмас" занимает восьмую позицию в чемпионате.

Поединок начнется в 17.15. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.

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