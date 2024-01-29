Стало известно, сколько Дженоа заплатит Марселю за выкуп контракта Малиновского

Как уже сообщалось ранее , "Дженоа" ведет переговоры по выкупу контракта арендованного у "Марселя" украинского хавбека Руслана Малиновского.

Данную информацию подтверждает и сайт авторитетного журналиста и инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, генуэзцы выкупят украинца за 7 млн евро, а также арендуют до конца сезона нападающего "Марселя" Витиньо.

Напомним, что аренда Малиновского в "Дженоа" рассчитана до конца текущего сезона, при этом в контракте было прописано право выкупа за 10 млн евро.

Всего на счету 30-летнего украинца два гола и один ассист в 19-ти матчах текущего чемпионата Италии.