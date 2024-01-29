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Стало известно, сколько Дженоа заплатит Марселю за выкуп контракта Малиновского

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Не 10 млн евро, которые были прописаны в контракте

Стало известно, сколько Дженоа заплатит Марселю за выкуп контракта Малиновского

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, "Дженоа" ведет переговоры по выкупу контракта арендованного у "Марселя" украинского хавбека Руслана Малиновского.

Данную информацию подтверждает и сайт авторитетного журналиста и инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, генуэзцы выкупят украинца за 7 млн евро, а также арендуют до конца сезона нападающего "Марселя" Витиньо.

Напомним, что аренда Малиновского в "Дженоа" рассчитана до конца текущего сезона, при этом в контракте было прописано право выкупа за 10 млн евро.

Всего на счету 30-летнего украинца два гола и один ассист в 19-ти матчах текущего чемпионата Италии.

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Источник:
сайт Джанлуки Ді Марціо
Опубликовал: Михаил Черныш
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