Стало известно, сколько Дженоа заплатит Марселю за выкуп контракта Малиновского
Не 10 млн евро, которые были прописаны в контракте
Getty Images/Global Images Ukraine
Данную информацию подтверждает и сайт авторитетного журналиста и инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, генуэзцы выкупят украинца за 7 млн евро, а также арендуют до конца сезона нападающего "Марселя" Витиньо.
Напомним, что аренда Малиновского в "Дженоа" рассчитана до конца текущего сезона, при этом в контракте было прописано право выкупа за 10 млн евро.
Всего на счету 30-летнего украинца два гола и один ассист в 19-ти матчах текущего чемпионата Италии.
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