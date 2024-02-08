Официально. Лудогорец прекратил сотрудничество с украинским легионером

33-летний украинский защитник Игорь Пластун покинул "Лудогорец", сообщает клубная пресс-служба.

Сотрудничество было прекращено по взаимному согласию сторон.

В общей сложности защитник выступал за "Лудогорец" на протяжении четырех лет, с 2016-го по 2018-й и с 2021-го по 2023-й. За это время Игорь четыре раза становился чемпионом Болгарии, два раза завоевывал Суперкубок и один – Кубок страны.

По итогам сезона-2021/2022 он был признан лучшим игроком чемпионата Болгарии. На счету украинца 6 голов и 3 голевые передачи в 166 матчах за болгарскую команду.

По последним данным СМИ, в услугах Пластуна заинтересован болгарский ЦСКА.