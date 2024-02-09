  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зозуля: Я не имею ничего общего с переходом Ильи Волошина в Реал
В тренде

Зозуля: Я не имею ничего общего с переходом Ильи Волошина в Реал

Наши за границей

Экс-игрок сборной Украины развеял мифы о своей агентской деятельности

Зозуля: Я не имею ничего общего с переходом Ильи Волошина в Реал

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины, волонтер Роман Зозуля посетил контрольный матч "Полесья" в Испании и пообщался с пресс-службой житомирского клуба.

"Скучаю, скучаю по украинскому футболу. Почти 5 лет никого не видел, поэтому.... Просто к ребятам приехал немножко развеяться и посмотреть футбол, посмотреть ребят, поддержать их. Смотрю, наблюдаю. На данном этапе мне немного интересно направление работы футбольного агента, но, чтобы объявлять, что я какой-то агент - очень рано говорить об этом.

Читайте такжеАгент голкипера Волошина: Первым клубом, который заметил Илью, была Валенсия

Я не имею ничего общего с переходом Волошина в "Реал" - только Волошину помог попасть в "Махадаонду", где он подписал и оттуда он перешел в "Реал" - это только его заслуга.

Сейчас пока у нас война идет, то и не вижу себя на данном этапе нигде, когда войну выиграем - тогда будем уже думать и работать, восстанавливать и футбол и все остальное. Сейчас изучаю рынок, пока так", - сказал Роман.

По теме
yellow-arrow
Имереков покинул греческий клуб из-за войны в Украине
yellow-arrow
Цыганков рассказал, как поспособствовал переходу Довбика в Жирону
yellow-arrow
Украинский тренер возглавил новый болгарский клуб
Роман Зозуля Реал (Мадрид) Полесье (Житомир) Илья Волошин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости