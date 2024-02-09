Зозуля: Я не имею ничего общего с переходом Ильи Волошина в Реал
Экс-игрок сборной Украины развеял мифы о своей агентской деятельности
Фото: ФК Полісся
Бывший форвард сборной Украины, волонтер Роман Зозуля посетил контрольный матч "Полесья" в Испании и пообщался с пресс-службой житомирского клуба.
"Скучаю, скучаю по украинскому футболу. Почти 5 лет никого не видел, поэтому.... Просто к ребятам приехал немножко развеяться и посмотреть футбол, посмотреть ребят, поддержать их. Смотрю, наблюдаю. На данном этапе мне немного интересно направление работы футбольного агента, но, чтобы объявлять, что я какой-то агент - очень рано говорить об этом.
Я не имею ничего общего с переходом Волошина в "Реал" - только Волошину помог попасть в "Махадаонду", где он подписал и оттуда он перешел в "Реал" - это только его заслуга.
Сейчас пока у нас война идет, то и не вижу себя на данном этапе нигде, когда войну выиграем - тогда будем уже думать и работать, восстанавливать и футбол и все остальное. Сейчас изучаю рынок, пока так", - сказал Роман.
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