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Зажег. Безус с замены поучаствовал во всех трех голах Омонии. ВИДЕО

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Роман зажигает на Кипре

Зажег. Безус с замены поучаствовал во всех трех голах Омонии. ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 9 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Кипра "Омония" принимала "Анортосис".

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33-летний хавбек "Омонии" Роман Безус начал матч на скамейке запасных, вышел на замену в перерыве, и за 45 минут поучаствовал в трех голах своей команды. В итоге, поединок закончился со счетом 3:1.

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1. Перехват Безуса, который начинает голевую атаку на первый гол Омонии;

2. Подает угловой, с которого забивают второй мяч;

3. Отмечается голом.

Ну и отметим, что это был 27-й матч Безуса в текущем сезоне за кипрскую команду во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Видео голов "Омонии" с участием Безуса:

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