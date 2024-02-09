Зажег. Безус с замены поучаствовал во всех трех голах Омонии. ВИДЕО
Роман зажигает на Кипре
фото из свободных источников
В пятницу, 9 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Кипра "Омония" принимала "Анортосис".
33-летний хавбек "Омонии" Роман Безус начал матч на скамейке запасных, вышел на замену в перерыве, и за 45 минут поучаствовал в трех голах своей команды. В итоге, поединок закончился со счетом 3:1.
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1. Перехват Безуса, который начинает голевую атаку на первый гол Омонии;
2. Подает угловой, с которого забивают второй мяч;
3. Отмечается голом.
Ну и отметим, что это был 27-й матч Безуса в текущем сезоне за кипрскую команду во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 8 ассистов.
Видео голов "Омонии" с участием Безуса:
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