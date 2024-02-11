Пластун: Из Украины я не получил ни одного предложения

Центральный защитник "Ордабасы" Игорь Пластун рассказал о своем присоединении к казахскому клубу:

– Последние месяцы я фактически отсутствовал в "Лудогорце" по причинам, о которых уже не хочу говорить. Это история. У меня соглашение было рассчитано до лета, но мои агенты Сергей Серебренников и Вадим Шаблий, с которыми я сотрудничаю уже почти десять лет, искали варианты. И вот “Ордабасы” проявили инициативу подписать меня.

Для меня всегда при выборе клуба на первом месте стояла спортивная составляющая. Эта команда стала чемпионом своей страны и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. Конечно, этот вариант меня увлек, и я сразу согласился. Дальше уже была работа агентов и все решилось через день-два.

– Украинские клубы проявляли к вам интерес?

– Нет, из Украины я не получил ни одного предложения”, – ответил Пластун.