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Пластун: Из Украины я не получил ни одного предложения

Наши за границей

Поэтому выбрал Казахстан

Пластун: Из Украины я не получил ни одного предложения

Новина українською

Центральный защитник "Ордабасы" Игорь Пластун рассказал о своем присоединении к казахскому клубу:

– На какой срок вы подписали соглашение?

– На один сезон.

– Как сложился трансфер в “Ордабасы”?

– Последние месяцы я фактически отсутствовал в "Лудогорце" по причинам, о которых уже не хочу говорить. Это история. У меня соглашение было рассчитано до лета, но мои агенты Сергей Серебренников и Вадим Шаблий, с которыми я сотрудничаю уже почти десять лет, искали варианты. И вот “Ордабасы” проявили инициативу подписать меня.

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Для меня всегда при выборе клуба на первом месте стояла спортивная составляющая. Эта команда стала чемпионом своей страны и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. Конечно, этот вариант меня увлек, и я сразу согласился. Дальше уже была работа агентов и все решилось через день-два.

– Украинские клубы проявляли к вам интерес?

– Нет, из Украины я не получил ни одного предложения”, – ответил Пластун.

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Игорь Пластун Ордабасы (Шымкент)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.02.2024 в 14:08
Вже й не отримаєш..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.02.2024 в 14:08
Вже й не отримаєш..
Ответить
0
0

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