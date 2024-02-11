Пластун: Из Украины я не получил ни одного предложения
Поэтому выбрал Казахстан
Центральный защитник "Ордабасы" Игорь Пластун рассказал о своем присоединении к казахскому клубу:
“ – На какой срок вы подписали соглашение?
– На один сезон.
– Как сложился трансфер в “Ордабасы”?
– Последние месяцы я фактически отсутствовал в "Лудогорце" по причинам, о которых уже не хочу говорить. Это история. У меня соглашение было рассчитано до лета, но мои агенты Сергей Серебренников и Вадим Шаблий, с которыми я сотрудничаю уже почти десять лет, искали варианты. И вот “Ордабасы” проявили инициативу подписать меня.
Для меня всегда при выборе клуба на первом месте стояла спортивная составляющая. Эта команда стала чемпионом своей страны и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. Конечно, этот вариант меня увлек, и я сразу согласился. Дальше уже была работа агентов и все решилось через день-два.
– Украинские клубы проявляли к вам интерес?
– Нет, из Украины я не получил ни одного предложения”, – ответил Пластун.
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