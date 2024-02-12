Тренер Витории Гимараеш: Трубин был лучшим на поле – мы потеряли два очка
Бенфика вырвали ничью в матче с Виторией
Фото: Getty Images
Главный тренер "Витории Гимараеш" Алвару Пашеку подвел итог матча чемпионата Португалии против "Бенфики" (2:2).
"Результат совершенно несправедлив для "Витории". Мы были лучшей командой в течение 90 минут, смелее, были более нацелены на гол и создали больше возможностей.
Вратарь "Бенфики" был лучшим игроком на поле, это много говорит о нашей игре. В первом тайме наше преимущество было ощутимым, огромным, они не могли дойти до финальной трети поля, только с помощью стандартов. Несмотря на то, что состояние газона было не лучшим, мы сумели навязать инициативу и контролировать игру.
Во втором тайме я сказал нам искать второй гол, который мог бы гарантировать нам три очка. Переведя игру в финальную треть "Бенфики", мы забили второй и могли забить третий.
Удаление сменило игру, но надо отдать должное моим игрокам, которые всегда стремились забить третий гол. "Бенфика" сравняла счет с помощью случайного навеса, попавшего в одного из наших игроков.
Я чувствовал себя грустно, когда пришел в раздевалку, потому что чувствовал, что мы потеряли два очка", – сказал Пашеку.
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