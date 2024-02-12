Левченко: Когда игроки едут в Россию, то они поддерживают убийства украинцев

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-хавбек национальной сборной Украины Евгений Левченко поделился мнениями об участии Вильяма Галласа и других иностранцев в "Кубке легенд" в Москве.

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– Какова была ваша реакция, когда узнали об участии Уильяма Галласа, который также приезжал на благотворительный матч в поддержку Украины в Лондоне?

– Я бы сказал так – здесь дело не в одном человеке, который поехал туда. Когда футболисты, которые живут и работают в Европе и мире, едут в Россию, то они вовсю поддерживают российский спорт, поддерживают убийства украинцев в войне. Это в России будет использовано для того чтобы показать, что все у них нормально, все работает. То, что эти игроки поехали туда на такой матч – это ужас. Я считаю, что здесь не нужно говорить только об одном Галласе.

– Возможно, в Лондоне вам тогда удалось пообщаться или услышать его риторику?

– Нет, я с ним не общался. У меня даже не было никаких разговоров по этому поводу с ним. Если хотите что-нибудь сенсационное о нем, то не могу сказать ничего. Все, кто из Европы туда уехал – для меня это люди, которые не понимают, что они делают.

– Хотелось бы спросить как у футбольного функционера и человека, работающего в этой сфере – как считаете, какие могут быть механизмы, чтобы предотвращать поездки звезд спорта в Россию?

– Не думаю, что это можно как-то запретить. Мы понимаем, что Россия деньгами или еще чем привлекает людей, приезжающих из Африки, Колумбии или стран, которые сейчас не до конца понимают все. Они говорят, что есть в Украине война, но для них это ничего не значит. Тот же Кураньи, который столько лет отыграл в Москве, едет туда, потому что знает, что там есть друзья. У него нет связи с тем, что от россиян идет поддержка убийств и войны.

На мой взгляд, нужно рассказывать и показывать, как пропаганда играет на руку россиянам. Только так. Не можешь запретить человеку уезжать в Россию. Если она такая бестолковая, то поедет и будет играть. Если Кураньи говорит Мендешу, Абидалю или еще кому-то, например, "да слушай, мы с тобой заработаем деньги, поиграем", то они там не видят, как кого-то убивают. Они не видят никаких болей и страданий наших людей.

УЕФА и ФИФА это запрещать не будут. Это следует делать исключительно в виде информационного давления. Если пытаться запретить, что они скажут? Что можно запретить? Ничего нельзя поделать.

Для многих игроков нет причинно-следственных факторов. Потому что они этого не чувствуют. И нам всем нужно приложить максимум усилий, чтобы они поняли, что последствия такой поездки – еще больше погибших украинцев.

Было больно взглянуть на того же Андрея Каряку, который, насколько помню, родился в Украине. Тренер Юрий Аджем (родился в Крыму – прим.) тоже, которого я еще видел. Он был моим тренером в ЦСКА, для меня это как ножом по сердцу.