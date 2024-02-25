Лунин - в старте на матч с Севильей

Андрей Лунин выйдет с первых минут на матч 26-го тура, где встретятся мадридский "Реал" и "Севилья".

Украинский кипер проведет свой 36-й матч в стане "сливочных" и 18-й в этом розыгрыше Ла Лиги. В текущем сезоне он пропустил 14 мячей и 8 раз оставил ворота сухими.