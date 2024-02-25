Лунин - в старте на матч с Севильей
Очередной раз сыграет с первых минут
Getty Images / Global Images Ukraine
Андрей Лунин выйдет с первых минут на матч 26-го тура, где встретятся мадридский "Реал" и "Севилья".
Украинский кипер проведет свой 36-й матч в стане "сливочных" и 18-й в этом розыгрыше Ла Лиги. В текущем сезоне он пропустил 14 мячей и 8 раз оставил ворота сухими.
Матч начнется в 22:00. Следите за событиями в нашей
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2024
???? @SevillaFC@UnicajaBanco | #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/W3MVdpDtNf
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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