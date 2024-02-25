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Лунин - в старте на матч с Севильей

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Очередной раз сыграет с первых минут

Лунин - в старте на матч с Севильей

Getty Images / Global Images Ukraine

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Андрей Лунин выйдет с первых минут на матч 26-го тура, где встретятся мадридский "Реал" и "Севилья".

Украинский кипер проведет свой 36-й матч в стане "сливочных" и 18-й в этом розыгрыше Ла Лиги. В текущем сезоне он пропустил 14 мячей и 8 раз оставил ворота сухими.

Матч начнется в 22:00. Следите за событиями в нашей текстовой или аудиотрансляции.

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Реал (Мадрид) Севилья Андрей Лунин
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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