  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Хлань - о переходе Вьюнника: В Украине, пока 50-100 миллионов стоить не будешь, тебя никуда не отпустят
В тренде

Хлань - о переходе Вьюнника: В Украине, пока 50-100 миллионов стоить не будешь, тебя никуда не отпустят

Наши за границей

Хлань также со скандалом уходил из Зари

Хлань - о переходе Вьюнника: В Украине, пока 50-100 миллионов стоить не будешь, тебя никуда не отпустят

Фото: Getty Images

Новина українською

Полузащитник гданьской "Лехии" Максим Хлань прокомментировал переход в польскую команду уже экс-игрока "Шахтера" Богдана Вьюнника.

Читайте такжеШахтер подал иск против Вьюнника, который в одностороннем порядке разорвал контракт

– В Вашей команде появился еще один украинец – Богдан Вьюнник. Общались уже с ним? Следили за его сложной историей ухода из "Шахтера" в "Лехию"?

– Да, общался. Я не знаю деталей, но могу сказать, что всегда приятно выходить через парадную дверь. К сожалению, в Украине, пока 50-100 миллионов стоить не будешь, тебя никуда не отпустят и не продадут.

– В команде вместе с Вами уже четверо украинцев. Это Ваш клуб взял курс на сознательную украинизацию? Чем можно объяснить такое количество наших игроков в одной команде?

– Возможно, здесь дело в том, что украинские футболисты показывают хороший результат за рубежом и многие клубы заинтересованы в нас. "Лехия" не исключение.

– С Желизко и Сарнавским Вы играете уже больше, чем полсезона. Оцените вашу сыгранность на поле за это время.

– Желизко уже ассистировал мне, вот жду ассиста от Сарнавского. И тогда можно будет сказать, что сыгранность на высоком уровне.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Арсенал – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Арсенал – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 09.03.2024
Лехия (Гданьск) Богдан Вьюнник Сергей Хлань
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости