Хлань - о переходе Вьюнника: В Украине, пока 50-100 миллионов стоить не будешь, тебя никуда не отпустят
Хлань также со скандалом уходил из Зари
Фото: Getty Images
Полузащитник гданьской "Лехии" Максим Хлань прокомментировал переход в польскую команду уже экс-игрока "Шахтера" Богдана Вьюнника.
– В Вашей команде появился еще один украинец – Богдан Вьюнник. Общались уже с ним? Следили за его сложной историей ухода из "Шахтера" в "Лехию"?
– Да, общался. Я не знаю деталей, но могу сказать, что всегда приятно выходить через парадную дверь. К сожалению, в Украине, пока 50-100 миллионов стоить не будешь, тебя никуда не отпустят и не продадут.
– В команде вместе с Вами уже четверо украинцев. Это Ваш клуб взял курс на сознательную украинизацию? Чем можно объяснить такое количество наших игроков в одной команде?
– Возможно, здесь дело в том, что украинские футболисты показывают хороший результат за рубежом и многие клубы заинтересованы в нас. "Лехия" не исключение.
– С Желизко и Сарнавским Вы играете уже больше, чем полсезона. Оцените вашу сыгранность на поле за это время.
– Желизко уже ассистировал мне, вот жду ассиста от Сарнавского. И тогда можно будет сказать, что сыгранность на высоком уровне.
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