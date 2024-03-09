Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Манчестер Юнайтед

В рамках 28 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" встретится с "Эвертоном". Главный тренер "ирисок" Шон Дайч включил Виталия Миколенко в стартовый состав.

Украинец выйдет на привычную для себя позицию левого защитника. Этот поединок станет 23-м в текущем сезоне АПЛ для Виталия.

Перед поединком "Эвертон" с 25 очками занимает 16 место в турнирной таблице, а МЮ идет на шестой строчке с 44 зачетными пунктами в активе.

Встреча начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.