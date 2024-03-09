Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Манчестер Юнайтед
Очередной сильный соперник для "ирисок"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 28 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" встретится с "Эвертоном". Главный тренер "ирисок" Шон Дайч включил Виталия Миколенко в стартовый состав.
Today's Toffees! #MUNEVE pic.twitter.com/CJn7LWr4ZN— Everton (@Everton) March 9, 2024
Украинец выйдет на привычную для себя позицию левого защитника. Этот поединок станет 23-м в текущем сезоне АПЛ для Виталия.
Перед поединком "Эвертон" с 25 очками занимает 16 место в турнирной таблице, а МЮ идет на шестой строчке с 44 зачетными пунктами в активе.
Встреча начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
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