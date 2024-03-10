Цыганков сегодня пройдет МРТ-обследование. Врачи Жироны не слишком рассчитывают на оптимизм – ТаТоТаке

Во вчерашнем поединке 28 тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Осасуной" травму колена во втором тайме получил украинский вингер Виктор Цыганков. Вместо него на 64-й минуте появился Ян Коуту.

ТаТоТаке сообщает, что сегодня вингера ожидает МРТ-обследование. После него футболист будет знать окончательный прогноз.

Правда, врачи "Жироны" не слишком рассчитывают на положительные результаты. Они не ожидают подлинности оптимистического прогноза.

Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщал, что минимальный срок восстановления такой травмы составляет один месяц.

Напомним, что 21 марта сборная Украины проведет гостевой полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. В случае победы “сине-желтые” сыграют решающий поединок за путевку на континентальное первенство 26 марта во Вроцлаве.