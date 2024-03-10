  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков сегодня пройдет МРТ-обследование. Врачи Жироны не слишком рассчитывают на оптимизм – ТаТоТаке
В тренде

Цыганков сегодня пройдет МРТ-обследование. Врачи Жироны не слишком рассчитывают на оптимизм – ТаТоТаке

Наши за границей

Неутешительные новости для лагеря сборной

Цыганков сегодня пройдет МРТ-обследование. Врачи Жироны не слишком рассчитывают на оптимизм – ТаТоТаке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем поединке 28 тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Осасуной" травму колена во втором тайме получил украинский вингер Виктор Цыганков. Вместо него на 64-й минуте появился Ян Коуту.

ТаТоТаке сообщает, что сегодня вингера ожидает МРТ-обследование. После него футболист будет знать окончательный прогноз.

Правда, врачи "Жироны" не слишком рассчитывают на положительные результаты. Они не ожидают подлинности оптимистического прогноза.

Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщал, что минимальный срок восстановления такой травмы составляет один месяц.

Читайте такжеВсе омрачила травма Цыганкова. Жирона – Осасуна 2:0. Обзор матча и видео голов

Напомним, что 21 марта сборная Украины проведет гостевой полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. В случае победы “сине-желтые” сыграют решающий поединок за путевку на континентальное первенство 26 марта во Вроцлаве.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
Мичел - о травме Цыганкова: Надеемся, что ничего страшного
yellow-arrow
Спортивный врач назвал характер травмы Цыганкова. Матч сборной – уже через одиннадцать дней
Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
10.03.2024 в 12:50
Как мы без Цыганкова сможем победить Боснию непонятно, в октябре мы играли без Цыганкова против Македонии и Мальты, и заменившие его Зубков и Ванат провалили свои матчи, правого фланга по сути не было
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
MaximSK (Киев)
10.03.2024 в 12:50
Как мы без Цыганкова сможем победить Боснию непонятно, в октябре мы играли без Цыганкова против Македонии и Мальты, и заменившие его Зубков и Ванат провалили свои матчи, правого фланга по сути не было
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости