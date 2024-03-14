Хлань: Мечтаю играть за сборную и в Лиге чемпионов

21-летний украинский хавбек гданьской "Лехии" Максим Хлань рассказал о совей игре в Польше, и не только.

— Мой первый вопрос касается вашего начала в Польше. Как так случилось, что вы приехали в Польшу и начали играть за "Лехию"?

— В начале лета я приехал в Польшу. Я пытался вернуться в форму. Это были не тесты, не осмотр, а просто поддержание формы. Сначала в "Варте", а затем на несколько дней в "Легии". Через некоторое время с нами связался "Лехия", и мы начали общаться. На тот момент все было на месте, я мог участвовать в таких разговорах. С "Лехией" мы быстро договорились.

— А чем все закончилось с "Зарей"?

— Там еще ничего не закончилось. Все еще только на начальной стадии, поэтому я не могу много сказать.

— Вы еще следите за УПЛ?

— Конечно! Я слежу за лигой, потому что у меня там много друзей. Я смотрю матчи и болею за друзей. Интересно посмотреть!

— За какую команду вы больше всего болеете?

— Я больше всего болею за клуб из моего родного города Житомира — "Полесье". Я родился там и играл там несколько лет. Желаю им всяческих успехов.

— Можно ли сравнивать первую лигу в Польше с УПЛ?

— Лиги отличаются силовым характером. В Польше акцент намного больший на силу. Здесь нужно намного больше бегать, намного жесточе играют на мяче. Поэтому в некоторых аспектах здесь сложнее. Там меньше техничного футбола. Тем не менее "Лехия" старается играть в техничный и быстрый футбол. Этим мы выделяемся среди других и поэтому заслуживаем высокое место в таблице.

— Как бы вы описали свой стиль игры? Честно говоря, вы напоминаете мне Андрея Ярмоленко.

— Мне очень приятно, что вы сравниваете меня с таким игроком и легендой украинского футбола, как Андрей Ярмоленко. Я также рад, что вы видите во мне такого техничного игрока, но хотел бы отметить, что сегодня я провел не лучший матч. но это не самое главное, ведь главное, что победила вся команда. Когда команда побеждает, все остальное отходит на второй план. Но я рад, если людям нравится моя игра. Футбол для болельщиков, для журналистов, которые о нем пишут. Мы должны дарить людям радость. Если вам нравится моя игра, я тоже рад. Что касается позиции, то в "Лехии" я играю на позиции левого вингера. Но, например, в сборной я могу играть десятку, также по центру под нападающим. В "Заре" я играл на правом фланге. Я могу играть где угодно впереди. Даже в защите, если этого хочет и требует тренер.

— Где вы видите себя через полтора года?

— Меня уже спрашивали об этом, но, честно говоря, мне трудно ответить. Если бы я об этом не думал, я не могу себе этого позволить, потому что я потеряю концентрацию. И не хочу говорить, жизнь покажет. Теперь следующий матч имеет значение. Я не хочу думать за слишком далеко. Я должен идти маленькими шагами вперед, а не спешить. Конечно, у меня есть свои мечты. Они большие.

— А что это за мечты?

— Это понятно игра за сборную, Лига чемпионов.

— А Олимпиада?

— Я соответствую категориям U-21 и U-23, и тренеры должны решить сами, конечно, я хотел бы играть.