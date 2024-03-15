  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Сделали еще один шаг к нашей цели". Трубин - о выходе Бенфики в 1/4 финала ЛЕ
В тренде

"Сделали еще один шаг к нашей цели". Трубин - о выходе Бенфики в 1/4 финала ЛЕ

Наши за границей

Команда украинца продолжит выступления в еврокубках

"Сделали еще один шаг к нашей цели". Трубин - о выходе Бенфики в 1/4 финала ЛЕ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, "орлы" по сумме двух матчей обыграли "Рейнджерс" (2:2, 1:0).

"Мы сделали еще один шаг к нашей цели. Хорошая командная работа привела нас к хорошим результатам. Мы сыграем в четвертьфинале Лиги Европы", - написал Анатолий на своей странице в Instagram.

Напомним, Трубин провел на поле все 90 минут, совершил 3 сейва, а точность его передач составила 58% (18/31).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 15 марта в 14:00.

Читайте также3 итальянских клуба, 2 английских, французский, Байер и Трубин. Известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
По теме
yellow-arrow
Судаков - про Челси: Почему бы нет? Думаю, наш тандем с Мудриком мог бы продолжиться
yellow-arrow
Агент Малиновского: Руслан хорошо ладит с Джилардино, ему нравится в Дженоа
yellow-arrow
Тренер Суонси рассказал, почему не играет украинец Кухаревич
Рейнджерс (Глазго) Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости