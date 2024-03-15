"Сделали еще один шаг к нашей цели". Трубин - о выходе Бенфики в 1/4 финала ЛЕ
Команда украинца продолжит выступления в еврокубках
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, "орлы" по сумме двух матчей обыграли "Рейнджерс" (2:2, 1:0).
"Мы сделали еще один шаг к нашей цели. Хорошая командная работа привела нас к хорошим результатам. Мы сыграем в четвертьфинале Лиги Европы", - написал Анатолий на своей странице в Instagram.
Напомним, Трубин провел на поле все 90 минут, совершил 3 сейва, а точность его передач составила 58% (18/31).
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 15 марта в 14:00.
Читайте также3 итальянских клуба, 2 английских, французский, Байер и Трубин. Известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Самая эпичная развязка дня. Байер — Карабах 3:2. Видео голов и обзор матча
- ЛЕ. Байер - Карабах 3:2. Драма в компенсированное время в Леверкузене
- ЛЕ. Бенфика наказывает Рейнджерс за ошибку и идет дальше. Трубин получил среднюю оценку за матч
- Мастерский мяч Мудрика. Челси - Ньюкасл 3:2. Обзор матча и видео голов
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн