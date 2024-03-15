"Сделали еще один шаг к нашей цели". Трубин - о выходе Бенфики в 1/4 финала ЛЕ

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, "орлы" по сумме двух матчей обыграли "Рейнджерс" (2:2, 1:0).

"Мы сделали еще один шаг к нашей цели. Хорошая командная работа привела нас к хорошим результатам. Мы сыграем в четвертьфинале Лиги Европы", - написал Анатолий на своей странице в Instagram.

Напомним, Трубин провел на поле все 90 минут, совершил 3 сейва, а точность его передач составила 58% (18/31).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 15 марта в 14:00.