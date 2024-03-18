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"Это принципиально". Юный украинец Бенфики выбрал между сборными Украины и Португалии

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16-летний кипер готов представлять только украинскую сборную

"Это принципиально". Юный украинец Бенфики выбрал между сборными Украины и Португалии

Фото: ФК Бенфіка

Новина українською

16-летний украинский вратарь молодежной команды "Бенфики" Игорь Костенко рассказал, какую сборную выберет: Украины или Португалии.

- Ты прогрессируешь в одном из лучших клубов Португалии, который является заметной силой и в футболе Европы. А были ли сигналы с родины, от скаутов или тренеров сборных Украины?

- Моего возраста рождения юношескую сборную еще не собирали. Очень знаковым для меня стало знакомство с Рустамом Худжамовым - известным украинским голкипером, а сейчас тренером вратарей национальной сборной Украины. Мы познакомились в Португалии, он очень открыт к общению и мне интересны его советы, потому что он имеет огромный практический опыт. От Рустама знаю, что скауты сборной имеют информацию обо мне.

- А если пригласят в сборную Португалии, такой вариант будешь рассматривать?

- Нет. Это принципиально - я хочу играть только за сборную Украины. Это моя мечта, одна из моих главных мотиваций и цель на будущее. Я прилагаю много усилий, чтобы достойно представлять мою родную Украину на международном уровне, - отметил юный игрок.

Напомним, в феврале этого года Костенко подписал тренировочный контракт с "Бенфикой". До этого он три года находился в системе португальского клуба.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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