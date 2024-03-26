Тоттенхэм проявляет интерес к Забарному
Центрбек прогрессирует в Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный может сменить один клуб УПЛ на другой в следующее трансферное окно.
По информации Football Лондон, интерес к центрбеку проявляет "Тоттенхэм". При чем сообщается, что "шпоры" интересовались футболистом еще во время его выступлений за "Динамо". Лондонцы, вероятно, попытаются приобрести Забарного летом.
В текущем сезоне Илья провел 33 матча за "вишен" и отметился одним забитым мячом. Также стоит отметить, что украинец отыграл во всех поединках АПЛ без замен с первой и до последней минуты.
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Источник:Football London
Опубликовал: Алина Ерофеева
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