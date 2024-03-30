Мудрик - в старте на матч с Бернли
После игры за сборную Почеттино выпускает украинца с первых минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Мудрик выйдет с первых минут за "Челси" в матче с "Бернли". После забитого гола за сборную наставник "пенсионеров" решил дать украинцу шанс сыграть в старте.
Для вингера этот поединок станет 31-м в футболке "синих". За это время на футбольном поле украинец забил 6 голов и отдал 3 ассиста во всех турнирах.
Поединок начнется в 17:00. Следите за событиями в
Today’s Chelsea team! ????@ParimatchUK | #CFC | #CheBur pic.twitter.com/VZ1L92o9oZ— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 30, 2024
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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