Мудрик - в старте на матч с Бернли

Михаил Мудрик выйдет с первых минут за "Челси" в матче с "Бернли". После забитого гола за сборную наставник "пенсионеров" решил дать украинцу шанс сыграть в старте.

Для вингера этот поединок станет 31-м в футболке "синих". За это время на футбольном поле украинец забил 6 голов и отдал 3 ассиста во всех турнирах.