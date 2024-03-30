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Мудрик - в старте на матч с Бернли

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После игры за сборную Почеттино выпускает украинца с первых минут

Мудрик - в старте на матч с Бернли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик выйдет с первых минут за "Челси" в матче с "Бернли". После забитого гола за сборную наставник "пенсионеров" решил дать украинцу шанс сыграть в старте.

Для вингера этот поединок станет 31-м в футболке "синих". За это время на футбольном поле украинец забил 6 голов и отдал 3 ассиста во всех турнирах.

Поединок начнется в 17:00. Следите за событиями в текстовой трансляции.

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Челси (Лондон) Бернли Михаил Мудрик
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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