Полузащитник Звягеля: Пример Мудрика показывает, что никогда нельзя сдаваться и опускать руки

Английский полузащитник "Звягеля" Джордж Льюис поделился мыслями относительно уровня игры Михаила Мудрика.

Много времени прошло с момента, когда Мудрик не перешел в "Арсенал". Выбор в пользу "Челси" – это ошибка?

Опять же, очень не хочу обсуждать кого-то из игроков, потому что хочу концентрироваться на себе. Но последняя игра сборной могла многое сказать о Мудрике: он может решить момент, даже если игра не идет, Миша может придумать момент. Мне нравится это, пример Мудрика показывает, что никогда нельзя сдаваться и опускать руки.