Полузащитник Звягеля: Пример Мудрика показывает, что никогда нельзя сдаваться и опускать руки
Оценил уровень украинского вингера
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Английский полузащитник "Звягеля" Джордж Льюис поделился мыслями относительно уровня игры Михаила Мудрика.
Много времени прошло с момента, когда Мудрик не перешел в "Арсенал". Выбор в пользу "Челси" – это ошибка?
Опять же, очень не хочу обсуждать кого-то из игроков, потому что хочу концентрироваться на себе. Но последняя игра сборной могла многое сказать о Мудрике: он может решить момент, даже если игра не идет, Миша может придумать момент. Мне нравится это, пример Мудрика показывает, что никогда нельзя сдаваться и опускать руки.
Напомним, за этот сезон Мудрик сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
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