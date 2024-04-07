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Полузащитник Звягеля: Пример Мудрика показывает, что никогда нельзя сдаваться и опускать руки

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Оценил уровень украинского вингера

Полузащитник Звягеля: Пример Мудрика показывает, что никогда нельзя сдаваться и опускать руки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский полузащитник "Звягеля" Джордж Льюис поделился мыслями относительно уровня игры Михаила Мудрика.

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Много времени прошло с момента, когда Мудрик не перешел в "Арсенал". Выбор в пользу "Челси" – это ошибка?

Опять же, очень не хочу обсуждать кого-то из игроков, потому что хочу концентрироваться на себе. Но последняя игра сборной могла многое сказать о Мудрике: он может решить момент, даже если игра не идет, Миша может придумать момент. Мне нравится это, пример Мудрика показывает, что никогда нельзя сдаваться и опускать руки.

Напомним, за этот сезон Мудрик сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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