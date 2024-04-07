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Безус с Омонией врывается в чемпионскую гонку на Кипре, но времени мало

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Команда из Никосии в последних трех турах заработала 7 очков, а лидер - всего три

Безус с Омонией врывается в чемпионскую гонку на Кипре, но времени мало

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В 32-м туре "Чемпионской группы" кипрского первенства "бело-зеленые" разгромили дома "Арис" со счетом 3:0 и опередили соперника в таблице. Безус отыграл все 90 минут. Теперь "королева" занимает третью позицию (62 балла) и сократила отставание от первого АПОЭЛ до 4-х пунктов.

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До финиша остается всего две встречи, но конкуренты за золото чаще теряли очки в последнее время. АЕК (Ларнака) идет вторым (65), поэтому вариант с серебряными наградами тоже возможен. Тем более, что их очный матч состоится 21 апреля.

Роман Безус в текущем сезоне появлялся в 29 поединках и забил 7 голов.

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Роман Безус Омония (Никосия)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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