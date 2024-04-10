Безус забил за Омонию в полуфинале Кубка Кипра. ВИДЕО
Омония почти в финале
omonoiafc.com.cy
В среду, 10 апреля, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Кипра, в котором "Арис" принимал "Омонию".
В стартовом составе гостей вышел украинский хавбек Роман Безус. Также украинец открыл счет в матче, замкнув на 29-й минуте подачу с углового.
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В итоге, матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Омонии".
Также отметим, что у Безуса в этом сезоне теперь 13 голов и 9 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах за кипрскую команду.
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