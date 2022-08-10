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Определено место проведения матча женской сборной Украины с Испанией

Женский футбол
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Встреча состоится в рамках отбора ЧМ-2023

Определено место проведения матча женской сборной Украины с Испанией

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Стали известны место и время проведения поединка отборочного турнира ЧМ-2023 среди женских команд Испания — Украина.

Ближайшие матчи сине-желтых в квалификации ЧМ-2023 против Фарерских островов и Испании должны пройти 2 и 6 сентября соответственно. Определились место и время начала второго из этих поединков. Игра с пиренейками пройдет в Мадриде на поле Ciudad del Futbol de Las Rozas – Центра Королевской испанской футбольной федерации (начало – в 22.00 по киевскому времени).

Напомним, матч с фарерками состоится в городе Торсхавнна на местном стадионе "Торсволлур" и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ

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