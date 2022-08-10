Определено место проведения матча женской сборной Украины с Испанией

Стали известны место и время проведения поединка отборочного турнира ЧМ-2023 среди женских команд Испания — Украина.

Ближайшие матчи сине-желтых в квалификации ЧМ-2023 против Фарерских островов и Испании должны пройти 2 и 6 сентября соответственно. Определились место и время начала второго из этих поединков. Игра с пиренейками пройдет в Мадриде на поле Ciudad del Futbol de Las Rozas – Центра Королевской испанской футбольной федерации (начало – в 22.00 по киевскому времени).

Напомним, матч с фарерками состоится в городе Торсхавнна на местном стадионе "Торсволлур" и начнется в 20:00 по киевскому времени.