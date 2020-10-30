8-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Уже сегодня начнется 8-й тур УПЛ , который расписан на пятницу, субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

8 тур

30 октября (пятница)

Шахтер - Мариуполь 19:00 – Футбол 1

31 октября (суббота)

Колос - Олимпик 14:00 – Футбол 2

Александрия - Десна 17:00 – Футбол 2

Днепр-1 - Динамо 19:30 – УНИАН

1 ноября (воскресенье)

Минай - Рух 14:00 – Футбол 1

Львов - Ворскла 17:00 – Футбол 1

Ингулец - Заря 19:30 – Футбол 1

Также отметим, что матч Днепр-1 - Динамо можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.