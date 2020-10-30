8-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей восьмого тура
Уже сегодня начнется 8-й тур
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
8 тур
30 октября (пятница)
Шахтер - Мариуполь 19:00 – Футбол 1
31 октября (суббота)
Колос - Олимпик 14:00 – Футбол 2
Александрия - Десна 17:00 – Футбол 2
Днепр-1 - Динамо 19:30 – УНИАН
1 ноября (воскресенье)
Минай - Рух 14:00 – Футбол 1
Львов - Ворскла 17:00 – Футбол 1
Ингулец - Заря 19:30 – Футбол 1
Также отметим, что матч Днепр-1 - Динамо можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.
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