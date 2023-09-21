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Триумфальное возвращение. Арсенал - ПСВ 4:0. Обзор матча и видео голов

Видео
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Видеообзор крупной победы канониров в Лиге чемпионов при участии Зинченко

Триумфальное возвращение. Арсенал - ПСВ 4:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Арсенал” сыграл первый матч в Лиге чемпионов за шесть лет и подарил своим болельщикам настоящий праздник. Несмотря на проливный дождь “канониры” забили нидерландскому “ПСВ” четыре безответных гола. В матче принял участие и Александр Зинченко, сыгравший 58 минут.

Лига чемпионов, первый тур, группа B, первый тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “ПСВ” Эйндховен 4:0

Голы: Сака 8, Троссард 20, Жезус 38, Эдегор 40

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига чемпионов ПСВ (Эйндховен) видеоповторы Мартин Эдегор Габриэл Жезус Букайо Сака
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