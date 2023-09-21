Триумфальное возвращение. Арсенал - ПСВ 4:0. Обзор матча и видео голов
Видеообзор крупной победы канониров в Лиге чемпионов при участии Зинченко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” сыграл первый матч в Лиге чемпионов за шесть лет и подарил своим болельщикам настоящий праздник. Несмотря на проливный дождь “канониры” забили нидерландскому “ПСВ” четыре безответных гола. В матче принял участие и Александр Зинченко, сыгравший 58 минут.
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Лига чемпионов, первый тур, группа B, первый тур. Лондон, “Эмирейтс”
Голы: Сака 8, Троссард 20, Жезус 38, Эдегор 40
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