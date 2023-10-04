Прилетело и с фланга Зинченко. Ланс - Арсенал 2:1. Обзор матча и видео голов
Видеообзор первого поражения Арсенала в сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” впервые проиграл в сезоне 2023/24, уступив в гостях сенсационному “Лансу”. Команда Микеля Артеты плохо реализовала свои моменты, а “Ланс” при мощной поддержке трибун выдал очень сильный матч. Александр Зинченко провел на поле 70 минут.
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Лига чемпионов, группа B, второй тур. Ланс, “Стад Боллар-Делелис”
Голы: Томассон 25, Ваи 69, Жезус 17
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