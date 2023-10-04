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Прилетело и с фланга Зинченко. Ланс - Арсенал 2:1. Обзор матча и видео голов

Видео
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Видеообзор первого поражения Арсенала в сезоне

Прилетело и с фланга Зинченко. Ланс - Арсенал 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Арсенал” впервые проиграл в сезоне 2023/24, уступив в гостях сенсационному “Лансу”. Команда Микеля Артеты плохо реализовала свои моменты, а “Ланс” при мощной поддержке трибун выдал очень сильный матч. Александр Зинченко провел на поле 70 минут.

Лига чемпионов, группа B, второй тур. Ланс, “Стад Боллар-Делелис”

“Ланс” – “Арсенал” 2:1

Голы: Томассон 25, Ваи 69, Жезус 17

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Александр Зинченко видеоповторы Ланс
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