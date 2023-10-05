Вырванная победа на 96 минуте. Селтик - Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча
Лацио зажигает
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" уже второй раз подряд в этой Лиге чемпионов доказывает, что играть нужно до конца. Команда Сарри снова забивает на последних минутах матча, и если с "Атлетико" удалось вырвать ничью, то сегодня гол Педро на 96 минуте принес выездную победу римлянам.
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Лига Чемпионов. Группа Е. Второй тур
Глазго. "Селтик Парк"
"Селтик" - "Лацио" 1:2
Голы: Фурухаши 12 - Весино 29, Педро 90+6
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