Вырванная победа на 96 минуте. Селтик - Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча

"Лацио" уже второй раз подряд в этой Лиге чемпионов доказывает, что играть нужно до конца. Команда Сарри снова забивает на последних минутах матча, и если с "Атлетико" удалось вырвать ничью, то сегодня гол Педро на 96 минуте принес выездную победу римлянам.

Лига Чемпионов. Группа Е. Второй тур

Глазго. "Селтик Парк"

"Селтик" - "Лацио" 1:2

Голы: Фурухаши 12 - Весино 29, Педро 90+6