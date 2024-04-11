А разгром был так близко. Олимпиакос — Фенербахче 3:2. Видео голов и обзор матча

"Олимпиакос" и "Фенербахче" сыграли очень зрелищный матч, в котором греки доминировали первые 60 минут, даже довели счет до разгромного, но затем еле удержали победу.

Слишком много сил в прессинг вложила немолодая команда Хосе Луиса Мендилибара — и рано выдохлась. "Фенер" же в награду за старание получил удобный счет перед ответным матче в Стамбуле — не сомневаемся, там тоже будет интересно.

1/4 финала Лиги конференций, первый матч. Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" - "Фенербахче" - 3:2

Голы: Фортунис, 8, Йоветич, 32, Чикинью, 57 — Тадич, 68 (с пенальти), Кавечи, 74