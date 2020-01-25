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Динамо – Хайдук 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Хайдук 0:1. Видео гола и обзор матча
Новина українською

В рамках товарищеского Gloria Cup Динамо померялись силами с хорватским Хайдуком.

В этом поединке вратарь киевлян Георгий Бущан потянул пенальти, но пропустил на последних секундах эффектный парашют.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

Динамо – Хайдук (Сплит, Хорватия) 0:1

Гол: (89)

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В статье: Хайдук (Сплит) Динамо (Киев)
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