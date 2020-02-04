Фэйл Динамо, Смалийчук отвечает Палкину, а Карпаты идут ко дну. ТаТоТаке №129
Свежий выпуск шоу ТаТоТаке
В свежем выпуске ТаТоТаке Сергей Болотников и Михаил Спиваковский обсуждают последние скандалы, связанные с "Динамо", "Шахтером", "Карпатами" и УПЛ.
- Зачем "Динамо" подписало футболиста, который не может играть
- Селюк объясняет этот трансфер
- Каргбо не тянет на роль основного форварда "Динамо"
- Киевляне продолжают избавляться от балласта
- Почему "Шахтер" не отпустил Матвиенко в "Арсенал"
- Смалийчук отвечает Палкину
- У Матвиенко было бы немного шансов в "Арсенале"
- Козловский не может спасти "Карпаты"
- Почему "Карпатам" не дали землю, когда дадут и нужно ли ее давать вообще
- Какая ситуация в "Карпатах" сейчас
- Почему УПЛ передумала отменять плей-офф за Лигу Европы
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...