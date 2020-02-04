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Фэйл Динамо, Смалийчук отвечает Палкину, а Карпаты идут ко дну. ТаТоТаке №129

Украинские
(2 голосов)

Свежий выпуск шоу ТаТоТаке

Фэйл Динамо, Смалийчук отвечает Палкину, а Карпаты идут ко дну. ТаТоТаке №129
Новина українською

В свежем выпуске ТаТоТаке Сергей Болотников и Михаил Спиваковский обсуждают последние скандалы, связанные с "Динамо", "Шахтером", "Карпатами" и УПЛ.

  • Зачем "Динамо" подписало футболиста, который не может играть
  • Селюк объясняет этот трансфер
  • Каргбо не тянет на роль основного форварда "Динамо"
  • Киевляне продолжают избавляться от балласта
  • Почему "Шахтер" не отпустил Матвиенко в "Арсенал"
  • Смалийчук отвечает Палкину
  • У Матвиенко было бы немного шансов в "Арсенале"
  • Козловский не может спасти "Карпаты"
  • Почему "Карпатам" не дали землю, когда дадут и нужно ли ее давать вообще
  • Какая ситуация в "Карпатах" сейчас
  • Почему УПЛ передумала отменять плей-офф за Лигу Европы

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В статье: Динамо (Киев) ТаТоТаке Ибрагим Каргбо-младший
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