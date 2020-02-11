Динамо – БАТЭ 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг на втором турецком сборе. Во вторник 11 февраля киевляне сыграли с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ.
Вашему вниманию – голы матча, а также видео всего поединка.
Динамо – БАТЭ 1:1
Голы: Вербич (34) – Драгун, (68, пен)
Гол Вербича:
Обзор матча:
Видео всего матча:
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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
11.02.2020 в 21:08
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