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Динамо – БАТЭ 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – БАТЭ 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг на втором турецком сборе. Во вторник 11 февраля киевляне сыграли с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ.

Вашему вниманию – голы матча, а также видео всего поединка.

Динамо – БАТЭ 1:1

Голы: Вербич (34) – Драгун, (68, пен)

Гол Вербича:

Обзор матча:

Видео всего матча:

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В статье: БАТЭ (Борисов) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
11.02.2020 в 21:08
пнелаь какой-то такой как в ЧУ ))
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