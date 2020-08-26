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Как Динамо праздновало победу в Суперкубке. ВИДЕО из раздевалки

Украинские
(3 голосов)

Девятый Суперкубок киевлян

Как Динамо праздновало победу в Суперкубке. ВИДЕО из раздевалки
Новина українською

Во вторник 25 августа "Динамо" со счетом 3:1 обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины, завоевав, тем самым, свой первый трофей в сезоне.

Таким образом, киевляне стали девятикратными обладателями Суперкубка Украины, что является рекордом турнира.

О том, какие эмоции бушевали в раздевалке киевлян после этой победы, смотрите в данном видео.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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