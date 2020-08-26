Как Динамо праздновало победу в Суперкубке. ВИДЕО из раздевалки
Девятый Суперкубок киевлян
Во вторник 25 августа
Таким образом, киевляне стали девятикратными обладателями Суперкубка Украины, что является рекордом турнира.
О том, какие эмоции бушевали в раздевалке киевлян после этой победы, смотрите в данном видео.
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