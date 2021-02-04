Эффектно, но не эффективно. Динамо - ЦСКА 1948 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
4 февраля "Динамо" провело очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, соперником в котором выступил болгарский клуб ЦСКА 1948.
Предлагаем обзор лучших эпизодов матча.
Голы: Цыганков (30), де Пена (62, пен) - Топузов (46), Бастунов (84)
Нереализованный пенальти: Буяльский (42) - вратарь
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