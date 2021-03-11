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Почти катастрофа. Видео второго гола Вильярреала в ворота Динамо

Украинские
(2 голосов)

Все очень плохо

Почти катастрофа. Видео второго гола Вильярреала в ворота Динамо

Villarreal CF

Новина українською

Киевское Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы на Олимпийском играет свой первый матч против испанского Вильярреала. И играет не лучшим образом.

В первом тайме киевляне пропустили первый гол, а на 50-й минуте Рауль Альбиоль поставил киевлян на грань катастрофы, положив второй мяч.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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Комментарии (10)
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Slavutic
11.03.2021 в 21:50
Можно сушить вёсла...
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.03.2021 в 21:48
Рейнджерс взял ничейку на выезде и имеет шансы пройти
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0
0
vlotko (Броди)
11.03.2021 в 21:43
Як можна на щось надіятися, якщо нема толкового нападаючого при ніякому захисті?
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.03.2021 в 21:49
Бревседин провалялось весь матч
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.03.2021 в 21:41
Интересно что скажут эти дауны после матча
Ответить
+1
0
magnum power (БОМЖ)
11.03.2021 в 21:44
проиграли достойно))
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.03.2021 в 21:48
У нас вторая игра ещё есть и мы будем бороться
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.03.2021 в 21:38
Миколенко ноль полезного за всю игру,Беседин постоянно валяется,даже там где не надо,Сидорчук тормозил все атаки, Родригес много бестолковых действий! Состав и игра для Лиги Конференций!!!
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
11.03.2021 в 21:34
Да, следует признать, что если до конца тайма не забьют два, то вылет уже практически гарантирован. Бущан однозначно виноват во втором голе.
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+1
0
vlapa (Киев)
11.03.2021 в 21:48
Судя по тому, что во время матча пишем коментарии, таки да по 1 предложению, насчет Бущана нет
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0
0


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