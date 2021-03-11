Почти катастрофа. Видео второго гола Вильярреала в ворота Динамо

Киевское Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы на Олимпийском играет свой первый матч против испанского Вильярреала. И играет не лучшим образом.

В первом тайме киевляне пропустили первый гол , а на 50-й минуте Рауль Альбиоль поставил киевлян на грань катастрофы, положив второй мяч.