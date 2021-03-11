Почти катастрофа. Видео второго гола Вильярреала в ворота Динамо
Все очень плохо
Villarreal CF
Киевское Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы на Олимпийском играет свой первый матч против испанского Вильярреала. И играет не лучшим образом.
В первом тайме
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Комментарии (10)
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Slavutic
11.03.2021 в 21:50
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Artemanat (Кривой Рог)
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vlotko (Броди)
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magnum power (БОМЖ)
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Artemanat (Кривой Рог)
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Artemanat (Кривой Рог)
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kalan-86 (Анкара)
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vlapa (Киев)
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