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Барселона - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Барселона - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

FC Barcelona

Новина українською

Киевское Динамо провело выездной матч 3-го тура Лиги чемпионов против Барселоны.

Каталонцы начали поддавливать с самого начала матча и все-таки забил под занавес тайма - вторым темпом на острие оказался Жерар Пике.

Барселона – Динамо 1:0

Гол: Пике (36)

Гол Пике:

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
20.10.2021 в 21:17
Обидно, что гол забил гомосексуалист и домашний насильник, избивающий регулярно Шакиру... Вонючий гейско-сепарский педе расти ческий клуб ! Невавижу ублюдков!
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ProstoFAN (Донецк)
20.10.2021 в 21:27
а кого твоя ненависть волнует?
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Morphyk7 (Черновцы)
20.10.2021 в 21:27
Какой ты конченный
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