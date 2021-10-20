Барселона - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
FC Barcelona
Киевское Динамо провело выездной матч 3-го тура Лиги чемпионов против Барселоны.
Каталонцы начали поддавливать с самого начала матча и все-таки забил под занавес тайма - вторым темпом на острие оказался Жерар Пике.
Барселона – Динамо 1:0
Гол: Пике (36)
Гол Пике:
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
20.10.2021 в 21:17
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ProstoFAN (Донецк)
20.10.2021 в 21:27
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Morphyk7 (Черновцы)
20.10.2021 в 21:27
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