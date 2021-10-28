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Ни матча без спорных судейских решений. Металлист – Колос 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
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(3 голосов)

Видеообзор поединка

Ни матча без спорных судейских решений. Металлист – Колос 1:0. Видео гола и обзор матча

metalist.ua

Новина українською

Пакет матчей 1/8 финала Кубка Украины завершился матчем, в котором Металлист обыграл Колос.

Поединок выдался боевым, хотя уже традиционно не обошлось без спорных судейских решений в пользу харьковчан.

Что и как происходило – смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист" – "Колос" 1:0

Гол: Мизюк 19

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В статье: Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков)
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