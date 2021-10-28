Ни матча без спорных судейских решений. Металлист – Колос 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
metalist.ua
Пакет матчей 1/8 финала Кубка Украины завершился матчем, в котором Металлист обыграл Колос.
Поединок выдался боевым, хотя уже традиционно не обошлось без спорных судейских решений в пользу харьковчан.
Что и как происходило – смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Мизюк 19
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